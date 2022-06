Auto over de kop door ongeval A50

Op de snelweg A50 tussen Eindhoven en Oss vond donderdagmiddag een verkeersongeval plaats. Dit gebeurde rond 16.30 uur ter hoogte van Sint-Oedenrode. Nadat twee personenauto’s met elkaar in botsing kwamen is een van de voertuigen over de kop geslagen. De bestuurder van dit voertuig was er al uit voordat de brandweer ter plaatse was.