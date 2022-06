CBS: Economie in 1e kwartaal 2022 met 0,4 procent gegroeid

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. 'De groei is vooral toe te schrijven aan de toegenomen consumptie door huishoudens', zo laat het CBS vrijdag weten.