Explosie in Huizen richt grote schade aan bij woning

In de nacht van zaterdag op zondag vond er omstreeks 02.00 uur een explosie plaats in een woning aan de Roef in Huizen. 'Er zijn geen slachtoffers. De woning is zwaar beschadigd. De politie doet momenteel onderzoek naar dit incident', zo laat de gemeente Huizen zondag weten.

Achtergrond

Burgemeester Meijer heeft zondag 3 juli twee woningen in deze straat gesloten vanwege een ernstige dreiging. Direct daarna werd er een speciale zwaar bewapende bewakingseenheid van de politie in de straat opgesteld. Dit is later overgegaan in verscherpt toezicht. Afgelopen donderdag is een verdachte gearresteerd die vermoedelijk betrokken is bij deze dreiging.

Zorg en vragen

'Deze dreiging richtte zich vooral op de woning waar nu de explosie is geweest, midden in een woonwijk. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Uiteraard is iedereen in de omgeving enorm geschrokken. Eerst de sluiting en nu deze explosie. Dit leidt tot forse ongerustheid en vragen in de buurt. Ik ben mij er heel goed van bewust wat voor impact dit op hen heeft. Mijn zorg ligt nu bij de bewoners en omwonenden. We bekijken met alle betrokken partijen welke stappen gezet moeten worden', aldus burgemeester Meijer.