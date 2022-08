Friese brandput met gier onbruikbaar gemaakt nabij aangestoken bermbranden

'Onacceptabel'

'Het is onacceptabel dat het werk van hulpdiensten op deze manier wordt belemmerd. De politie onderzoekt dan ook zowel dit incident als de bermbranden', aldus de politie.

Brandput volgestort met gier

De brandweer moest in de nacht van vrijdag op zaterdag al meerdere keren ter plaatse komen om brandjes te blussen in de omgeving van de N381 bij Ureterp. Op zaterdagmiddag rond drie uur wilde de brandweer hier wederom een brand blussen en had daarbij extra water nodig. Toen zij de dichtstbijzijnde brandput aan de Mersken wilde gebruiken voor waterwinning, zagen ze dat deze volgestort was met gier.

Onbruikbaar

De put was daarmee onbruikbaar gemaakt. Als de brandweer deze put toch gebruikt had, was de brandweerwagen zwaar beschadigd geraakt. Gelukkig is het de brandweer desondanks gelukt om met beschikbare middelen de branden te blussen. Uit onderzoek is ook gebleken dat het gestorte gier niet in het leidingwater is terechtgekomen. De put is inmiddels schoongemaakt en weer in gebruik.