OM: Almeerder (22) zocht bewust kwetsbare meisjes voor chantage met naaktfoto’s

Volgens het Openbaar Ministerie heeft een 22-jarige man uit Almere bewust gezocht naar kwetsbare meisjes om hen vervolgens te chanteren met naaktfoto's. 'Bij alle slachtoffers speelde hij in op gevoelens van schaamte, zei de officier van justitie vandaag in de strafzaak tegen de 22-jarige man uit Almere.

Naaktfoto's

'Hij zou zes meisjes en een man hebben gechanteerd met het openbaren van seksueel getinte of naaktbeelden als zij hem niet zouden betalen. Tegen Adam, zoals de verdachte zich vaak noemde, eiste de officier van justitie vandaag drieënhalf jaar gevangenisstraf', aldus het OM.

Ruim 60.000,- euro

De Almeerder zou tussen december 2018 en juni 2021 zeven personen in de leeftijd van 15 jaar tot 26 jaar hebben gedreigd voor hen compromitterende foto’s openbaar te maken. Met deze vorm van sextortion zou de Almeerder volgens de aangiften ruim 60 duizend euro en daarnaast ook nog sieraden en een aantal telefoons buit hebben gemaakt.

Geld of goud

Deze kinderen schamen zich diep voor wat er hun is overkomen, zei de officier van justitie vandaag op zitting. "Zij geven zichzelf de schuld, zijn bang dat door hun handelen de eer van hun familie is aangetast en hebben soms zichzelf maar vaak ook hun familie in grote financiële problemen gebracht”. Het ging de verdachte volgens de officier van justitie overigens niet altijd om geld. Hij verzocht vaak om geld of goud. Twee slachtoffers gaf hij de keuze: seks, of geld of naaktfoto’s, blijkt uit het dossier. Beide slachtoffers hebben uiteindelijk voor geld gekozen.

Twee slachtoffers gaf hij de keuze: seks, of geld of naaktfoto’s

Het onderzoek naar de verdachte is begin 2021 gestart. Drie meisjes van rond de 15 jaar deden toen afzonderlijk aangifte van chantage. Ze verklaarden gedwongen te zijn om geld over te maken of contant te betalen, anders zouden seksueel getinte beelden of naaktbeelden van hen online komen. De 22-jarige man uit Almere werd als verdachte gezien omdat zijn naam tweemaal naar voren kwam op een bankrekening waarnaar geld was overgemaakt. Uit onderzoek van de politie kwamen nog eens vijf gevallen van chantage naar boven waarvan de Almeerder werd verdacht.

Beïnvloeden

Een aantal van die zaken is meegenomen in de aanklacht tegen de 22-jarige verdachte. Maar niet alleen bleek de Almeerder voor te komen in zaken uit het verleden. Ook in juni 2021 waren er grote bedragen overgemaakt op de rekening van de Almeerder. Uit verder onderzoek bleek het om een heel vergelijkbare zaak te gaan waarvan ook weer aangifte werd gedaan. Daar bleef het echter niet bij volgens de officier van justitie. Tijdens zijn detentie bleef hij contact zoeken met het laatste slachtoffer. Op die manier beïnvloedde hij haar verklaring bij de rechter-commissaris. Voor dit strafbaar feit is hij ook gedagvaard.

Tactiek

De officier van justitie rekent het de 22-jarige Almeerder zwaar aan dat hij zoveel mogelijk schade aanrichtte om er zelf beter van te worden. “Alle slachtoffers in deze zaak zullen dag in dag uit in een situatie hebben gezeten waar ze het gevoel hadden dat ze volledig vast zaten en door niemand ondersteund konden worden. En hij wist dit. Dat was juist zijn tactiek. En dat maakt deze feiten zo ernstig”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir. Naast de gevangenisstraf vorderde de officier van justitie ook een contactverbod met de slachtoffers voor de duur van vijf jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.