Celstraf geëist voor mishandeling treinconducteur

De man, zonder vaste woon-of verblijfplaats, zat samen met een kennis in de trein en bleek tijdens een controle geen geldig vervoersbewijs bij zich te hebben. Toen de conducteur hem daarop aansprak, werd de 24-jarige man boos en sloeg hem. Dat gebeurde op het perron.

De andere man bespuugde de NS-medewerker en griste de spullen weg die tijdens de worsteling op de grond waren gevallen. De 24-jarige man pakte vervolgens de portofoon van de conducteur en vluchtte samen met zijn kompaan weg. Verschillende treinreizigers waren getuige van het incident en alarmeerden direct de politie die met hulp van de politiehelikopter één verdachte snel kon aanhouden. De medeverdachte kon ontkomen, maar zijn identiteit is inmiddels bekend en hij staat gesignaleerd.

Volgens de officier van justitie is een onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats. ‘Het incident heeft enorme impact gehad op de conducteur. Hij doet zijn werk en dan is het verschrikkelijk dat hem zoiets wordt aangedaan. Voor dit gedrag is geen enkel excuus en dit wordt totaal niet getolereerd in onze samenleving.’

De zaak werd vandaag door de politierechter middels supersnelrecht behandeld en er volgde direct uitspraak. De man kreeg uiteindelijk 4 maanden gevangenisstraf waarvan 2 maanden voorwaardelijk voor openlijke geweldpleging en diefstal van de portofoon in vereniging.