OM in beroep tegen beslissing vrijlaten verdachte ongeval Nieuw-Beijerland

De raadkamer van de Rotterdamse rechtbank heeft donderdag besloten dat de 45-jarige Spaanse vrachtwagenchauffeur die verdacht wordt van betrokkenheid bij het ernstige ongeval in Nieuw-Beijerland in vrijheid zijn proces mag afwachten. Bij het ongeval kwamen op zaterdag 27 augustus zeven personen, waaronder een ongeboren baby, om het leven. Het OM gaat tegen deze beslissing in beroep.

De recherche is onder leiding van twee officieren van justitie nog altijd druk bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval in Zuidzijde. Dit is een onderzoek dat niet op korte termijn zal zijn afgerond. Zo is het nog wachten op het aanvullende bloedonderzoek en op medische gegevens uit Spanje om te kunnen vaststellen of een medische aandoening of medicatie mogelijk een rol kan hebben gespeeld. Tevens is het technisch onderzoek aan bijvoorbeeld de vrachtwagen nog niet afgerond. Ook het tactisch onderzoek is nog bezig waarbij wordt samengewerkt met de Spaanse autoriteiten.

In beroep

Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend voor de raadkamer gevorderd de voorlopige hechtenis van de verdachte te verlengen vanwege het herhalingsgevaar. De rechtbank ziet dat herhalingsgevaar niet meer en daarmee onvoldoende gronden de verdachte langer vast te houden. Het OM gaat in beroep tegen deze beslissing. Het OM heeft zich niet verzet tegen een schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte indien aan die schorsing strenge voorwaarden zouden worden verbonden. Eén van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat verdachte zowel in Nederland als in Spanje aan iedere oproep van politie en justitie gehoor geeft.

Rijbewijs

Het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur is inmiddels door het OM ingehouden. Dit betekent dat hij niet achter het stuur van een voertuig mag plaatsnemen. Het feit dat de vrachtwagenchauffeur in vrijheid wordt gesteld betekent niet dat hij in de ogen van het OM geen verdachte meer is. Het onderzoek naar de toedracht van dit ongeval blijft onverminderd doorgaan.