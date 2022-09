Man (21) overleden na steekpartij Nijmegen, 17-jarige verdachte aangehouden

Zaterdagmiddag is in het centrum van Nijmegen op Plein 1944 een 21-jarige man neergestoken. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Groot onderzoek gestart

De politie startte zaterdagmiddag met een groot onderzoek, na een het dodelijk steekincident. 'Korte tijd later zich meldde op het politiebureau een 17-jarige jongeman uit Nijmegen. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid', aldus de politie.

PD-unit

Op Plein 1944 is zaterdagmiddag een PD-unit geplaatst voor de eerste verhoren van mogelijke getuigen. Gelijktijdig is er buurtonderzoek gedaan om eventuele camerabeelden veilig te stellen. Door medewerkers van Forensische Opsporing is direct na het incident een technisch onderzoek gedaan.

Mogelijke meerdere personen betrokken

De recherche is een Team Grootschalige Opsporing opgestart om onderzoek te doen naar dit geweldsincident, waarbij mogelijk meerdere personen betrokken zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat het motief of aanleiding voor het steekincident is. Met dit onderzoek wil de politie eventuele aanwijzingen of sporen die van belang kunnen zijn voor het onderzoek veiligstellen.