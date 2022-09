Douane onderschept 700 kilo drugs na tip Amerikaanse autoriteiten

DEA

'De DEA heeft de Nederlandse opsporingsdiensten geïnformeerd op een mogelijke partij verdovende middelen. Waarna het HARC-team een opsporingsonderzoek is gestart wat gisteravond heeft geleid tot het onderscheppen van deze partij drugs', aldus het OM. De cocaïne zat verstopt in een container geladen met bananenpuree uit Costa Rica en was bestemd voor een bedrijf in Nederland.

Internationale samenwerking

In de strijd tegen drugssmokkel is internationale samenwerking van enorm belang. Het onderscheppen van deze partij is een mooi voorbeeld hoe het HARC-team ook samen met buitenlandse opsporingsdiensten successen behaalt.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. Het bedrijf in Nederland heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De drugs zijn inmiddels vernietigd.