Zelensky wil versneld NAVO-lidmaatschap na annexatie Oekraïense regio's door Rusland

'We helpen en beschermen elkaar nu al'

Zelensky schrijft in zijn Telegram-bericht dat Oekraïne feitelijk zijn weg naar de NAVO al heeft gevonden. 'De facto hebben we al bewezen dat we compatibel zijn met de normen van het bondgenootschap. We helpen elkaar en we beschermen elkaar nu al in de praktijk. Vandaag doet Oekraïne een aanvraag om dat ook te formaliseren. We zetten de beslissende stap door de Oekraïense aanvraag voor versnelde toetreding tot de NAVO te ondertekenen', aldus Zelensky. Verder liet Zelensky weten niet meer te willen onderhandelen met president Poetin maar nog wel open te staan voor een dialoog met Rusland maar dan wel met een andere president.

Annexatie

Rusland had vlak daarvoor de 4 bezette Oekraïense regio's Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja 'formeel' geannexeerd. De annexatie werd vrijdag 'officieel' door Poetin ondertekend tijdens een speciale ceremonie.