Nucleaire dreiging “terug is op het niveau van de Koude Oorlog”

De Amerikaanse president Joe Biden zei gisteren tijdens een bijeenkomst in New York dat de nucleaire dreiging “terug is op het niveau van de Koude Oorlog”. Biden zei dat de wereld een kernramp riskeert die het leven op aarde kan beëindigen.

De kans op een nucleair "armageddon" is volgens de Amerikaanse president Biden op het hoogste niveau sinds de Cubacrisis in 1962,toen de spanning tussen de VS en de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog op een hoogtepunt was.

De Amerikaanse president waarschuwt dat de Russische president Vladimir Poetin “geen grap maakt” als hij dreigt nucleaire wapens in te zetten bij de strijd in Oekraïne. Zeker niet nu de oorlog in Oekraïne niet volgens Poetins plannen verloopt.