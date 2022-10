Grootste vogelgriep uitbraak ooit: 300.000 dieren geruimd in Heythuysen

In het Limburgse Heythuysen is op een legpluimveebedrijf met 300.000 leghennen vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de grootse uitbraak ooit van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Nederland.