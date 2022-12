Man onder invloed rijdt voor de 11e keer zonder rijbewijs

Een 21-jarige Rotterdammer werd donderdag voor de 11e keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Hij viel op door zijn rijgedrag en bleek onder invloed van verdovende middelen. Zijn auto is in beslag genomen.

Donderdag 1 december rond 17.30 uur zagen surveillerende agenten op de Vlaardingerdijk een bestuurder via de verplichte rijstrook voor rechtdoor langs de file voor rechtsaf rijden, en op het laatste moment alsnog insturen voor rechts. De agenten spraken hem daar vanuit de auto op aan, en hij stuurde weer terug. Toen hij voor groen licht weer verder wilde rijden, sloeg de motor echter af. Dat viel de politiemensen ook op, die daarom toch eens in het systeem keken. Daaruit bleek dat de eigenaar van de auto al tien keer was aangehouden voor rijden zonder rijbewijs.

Ze gaven de bestuurder daarom een stopteken, maar die gaf daar geen gehoor aan. Hij kreeg de auto aan de praat en reed weg. Tijdens de achtervolging zwenkte de auto naar de rijstrook voor tegemoetkomend verkeer. Toen er een tegenligger aankwam, nam de politieauto gas terug om de verdachte ruimte te geven om terug op de goede rijstrook te gaan rijden. Die probeerde echter nog een extra auto in te halen, en kwam daardoor in botsing met een tegenligger. De auto begon te draaien en kwam ook in aanraking met de politiebus. Gelukkig raakte niemand gewond.

Toen de auto tot stilstand kwam kon de bestuurder worden aangehouden. Hij testte positief op rijden onder invloed van drugs en reed nog altijd zonder rijbewijs.

Zowel zijn auto als de auto van de tegenligger raakten total loss. De politieauto liep een lichte beschadiging op.

De auto van de verdachte is in beslag genomen. De bestuurder heeft er afstand van gedaan. De tegenligger had dubbel pech: hij bleek ook zonder geldig rijbewijs te rijden. Hij kreeg een proces verbaal.