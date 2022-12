Gewonde bij steekincident Assen, verdachte aangehouden

Bij een steekincident in Assen is zaterdagmorgen een man gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Gewonde

Hulpdiensten reageerde op de melding die vanuit de Talmastraat kwam. Ter plaatse werd een persoon aangetroffen met een steekwond aan zijn been. Het slachtoffer is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte is er na de steekpartij vandoor gegaan.

Vernielingen

Wat er zich precies afgespeeld heeft is niet duidelijk. Naast de verwonding waren er enkele ruiten van een woning en van een auto waren vernield.

Verdachte aangehouden

Enige tijd na het incident kon een verdachte worden aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats