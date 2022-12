Man (23) veroordeeld voor opruiing tot terreur en bedreiging premier Rutte

Oproepen op Telegramkanaal

De man heeft gedurende een aantal maanden op een openbaar Telegramkanaal berichten geplaatst, waarin hij termen gebruikte als “oude wereld vernietigen”, “shooten” en “het parlement bestormen en met dodelijk geweld die zooi opruimen”.

Daarmee riep hij op tot een terroristisch misdrijf tegen de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement. Ook heeft hij de heer Rutte in zijn functie van minister-president bedreigd met de dood.

Feiten verminderd aangerekend

'De man is een zeer kwetsbare jongeman met psychische problemen die erg vatbaar is voor beïnvloeding van buitenaf. De feiten kunnen hem daarom in verminderde mate worden aangerekend', aldus de rechtbank.

Voorwaarden bij de straf

Om herhaling van dit soort feiten te voorkomen, krijgt hij naast het onvoorwaardelijke deel ook twaalf maanden gevangenisstraf voorwaardelijk. Aan deze straf wordt een aantal strikte voorwaarden verbonden, waaronder begeleiding door de reclassering en behandeling van zijn psychosociale problemen. Omdat het gaat om zeer ernstige feiten krijgt hij een langere proeftijd. Deze voorwaardelijke straf blijft namelijk drie jaar boven zijn hoofd hangen. De man hoeft nu de cel niet meer in omdat hij de negen maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf al heeft uitgezeten.