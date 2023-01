Dode aangereden wolf aangetroffen op de N371 bij Drentse Hoogersmilde

Maandagochtend is er in Drenthe op de N371 bij Hoogersmilde een dode wolf gevonden. Dit meldt de provincie Drenthe maandag.

Aangereden

'Het dier is aangereden. Om welk geslacht en individu het gaat, is nog niet bekend. Verder onderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven', aldus de provincie.

Autopsie

De wolf is door de provincie Drenthe geborgen en wordt overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van Universiteit Utrecht. Dit instituut gaat sectie verrichten op het dier en doet een veterinair onderzoek.

Dierecologisch onderzoek

Wageningen Environmental Research (WENR) verricht het dierecologisch onderzoek. Hierbij wordt onder meer de leeftijd, maaginhoud en conditie in kaart gebracht. Dit is onderdeel van de afspraken in het Interprovinciaal Wolvenplan. Daarin staat hoe we omgaan met de wolf en hoe aanrijdingen met wolven worden afgehandeld.