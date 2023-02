Benodigdheden voor de winter

Brrr… De winter is altijd zó koud en belangrijk om ons eraan te herinneren, dat het belangrijk is om goed voor onszelf en onze geliefden te zorgen! Pak je in met winterkleding zoals gezellige sjaals, wanten, mutsen en laarzen om buiten warm te blijven. Kom binnen in contact met je innerlijke welzijn. De feestdagen zijn gekomen en gegaan, en nu is het tijd om serieus voor jezelf te zorgen. Hier zijn vier tips waarmee je je lichaam tijdens de winter kunt verwennen, zodat je je het hele seizoen ontspannen, energiek en gezond blijft voelen.

Beweeg regelmatig

Ook al is het buiten koud, lichaamsbeweging is nog steeds belangrijk om je lichaam sterk en gezond te houden. Probeer een activiteit te vinden die je graag doet - zoals joggen, yoga of zwemmen - zodat het meer als plezier voelt dan als een karwei. En vergeet niet om je in lagen te hullen als je van plan bent buiten te sporten! Een verstopte neus door het weer? Gebruik dan eerst neusspray voordat je besluit een rondje te rennen. Werkt een stuk prettiger!

Slaap voldoende

In de koudere maanden snakt ons lichaam van nature naar meer slaap vanwege de lagere temperaturen, kortere dagen en langere nachten. Zorg dat je voldoende rust krijgt door op een redelijk uur naar bed te gaan en zo nodig een wekker te zetten. Overweeg ook te investeren in warme dekens en gezellige pyjama's, zodat je slaapkamer uitnodigend is als het tijd is om te gaan slapen. Maar, maak het niet te warm in huis! Als je de verwarming binnen te hoog aan zet, dan kunnen je ogen al snel droog aanvoelen. Heb je geen andere keus? Oogdruppels zorgen direct voor verlichting!

Verwen jezelf

Dit is dé perfecte tijd van het jaar om jezelf te verwennen met iets speciaals - of het nu een massage of een dagje spa is, of gewoon wat extra tijd om te ontspannen voor de open haard met een goed boek of een film. Je hoeft ook niet veel geld uit te geven; zelfs iets eenvoudigs kan een groot verschil maken in hoe je je deze winter elke dag voelt!

Hydrateer

Het klinkt misschien contra-intuïtief, maar gehydrateerd blijven is in de winter net zo belangrijk als in de zomermaanden. Zorg dat je de hele dag door veel water drinkt (minstens 8 glazen) en voeg wat citrusvruchten toe, zoals sinaasappels of limoenen, voor een extra stoot vitamine C!

Voor jezelf zorgen moet altijd bovenaan je prioriteitenlijstje staan - vooral in de winter, wanneer ons lichaam extra liefde en aandacht nodig heeft! Deze vier tips zorgen ervoor dat je het hele seizoen gezond, energiek en ontspannen blijft; dus pak een warme kop thee (of cacao) en begin met verwennen! Niemand verdient het immers meer dan jijzelf!