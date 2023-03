Gedetineerde dood aangetroffen in cel PI

Woensdagochtend rond 08.00 uur troffen medewerkers van de Penitentiaire Inrichting aan de Van der Hoopstraat in Krimpen aan den IJssel een overleden gedetineerde aan in zijn cel. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Medegedetineerde aan gehouden

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, de doodsoorzaak en of er sprake is van een misdrijf. 'Een medegedetineerde is aangehouden. Zijn rol is in onderzoek en hij zal verhoord worden', aldus de politie.