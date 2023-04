Grootste cao-loonstijging in 40 jaar niet genoeg om inflatie te overbruggen

'Verschil met inflatie is niet overbrugd'

'Het verschil met de inflatie is daarmee niet overbrugd. Op basis van de inflatiecijfers voor de eerste twee maanden en de snelle raming voor maart liggen de consumentenprijzen in het eerste kwartaal rond de 6,6 procent hoger dan een jaar eerder', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Reële cao-loonontwikkeling rond de 1,5%

De cao-loonstijging van 5,0 procent is de hoogste in 40 jaar. Het inflatiepercentage voor het eerste kwartaal is volgende week bekend. Op basis van de nu bekende cijfers, waarvan de snelle raming voor maart is berekend op grond van nog onvolledige brongegevens, ligt de reële cao-loonontwikkeling dit kwartaal rond de -1,5 procent.