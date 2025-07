Rechter verbiedt opnieuw staking op Schiphol

Veiligheidsrisico’s

1. Het zero-rate risico dat daarin bestaat dat er geen vliegtuigen meer kunnen landen omdat er geen parkeercapaciteit is

2. Het risico dat passagiers in een aangekomen vliegtuig langdurig niet kunnen uitstappen.

3. Het risico van ongeveer 600 gestrande passagiers uit niet-Schengen landen die in de terminal zouden moeten blijven tenminste voor een nacht op veldbedden of stoelen

4. De wachtrijen van de security check op de dag zelf en op de opvolgende dagen zouden aanzienlijk kunnen oplopen. Daarbij zouden unruly-passengers boos of agressief kunnen worden jegens werknemers of andere passagiers

Beginnende vakantieperiode

'Deze risico’s zijn extra groot vanwege de beginnende vakantieperiode. Mede door de planverandering van de bonden zijn de risico’s op 9 juli onvoldoende beperkt terwijl aannemelijk is dat acties met minder risico wel mogelijk zijn', aldus de rechtbank.