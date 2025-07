Explosie met gevaarlijke stoffen Friesland Campina Borculo

'Gisteravond heeft een incident met een krachtige explosie plaatsgevonden bij Friesland Campina in Borculo. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Wel is er een wolk met gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Deze gekleurde wolk was over een groot gebied te zien. 'Ik wil u allereerst laten weten dat de situatie inmiddels volledig onder controle is', zo meldt burgemeester Joost van Oostrum zaterdag in een verklaring.

NL-Alert verstuurd

'Ik begrijp heel goed dat het zien van zo’n wolk bij veel mensen zorgen heeft opgeroepen. Wanneer iets onverwachts en mogelijk dreigends in de lucht zichtbaar is, roept dat vragen op over veiligheid – bij uzelf, bij uw kinderen, bij uw omgeving. Dat is volkomen begrijpelijk. Uit voorzorg is een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten', stelt Oostrum.

Salpeterzuur gemengd met zoutzuur

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben de situatie nauwlettend gemonitord. Meerdere malen en op verschillende plekken in en rondom Borculo zijn door de brandweer metingen en analyses gedaan. Hieruit blijkt dat nergens de stof meer is waargenomen. De wolk, bestaande uit salpeterzuur gemengd met zoutzuur, is vanzelf opgelost in de lucht. Deze stoffen worden gebruikt bij het reinigen van de installaties.

'Gemeentelijk crisisteam uit voorzorg bij elkaar gekomen'

'Zelf ben ik direct door de veiligheidsdiensten geïnformeerd. Het gemeentelijk crisisteam is uit voorzorg bij elkaar gekomen en samen hebben wij actief de situatie gevolgd. Uiteraard hebben we ook gekeken naar effecten op de omgeving en activiteiten die bijvoorbeeld in tenten plaatsvonden. Gelukkig konden die gewoon doorgaan. Ook heb ik de burgemeester van Haaksbergen en de dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel telefonisch op de hoogte gesteld van het incident.

Ik wil de hulpdiensten bedanken voor hun inzet en ook iedereen bedanken voor het volgen van de instructies van de hulpdiensten en de rust die u daarbij heeft bewaard. Het incident zal zorgvuldig onderzocht worden. Ik kan daarom op dit moment nog niets zeggen over de oorzaak', aldus Oostrum.