16-jarige jongen aangehouden voor steekincident aan Groene Hilledijk

Rotterdam

Donderdagavond 3 juli is een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in de Dantestraat in Rotterdam. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een eerder steekincident op vrijdag 27 juni aan de Groene Hilledijk. Bij zijn aanhouding werd ook een nepvuurwapen aangetroffen', zo meldt de politie vrijdag.