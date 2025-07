Defensie neemt aanbevelingen Inspectie Veiligheid Defensie over na ongeval met CV90

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) heeft onderzoek gedaan naar een noodlottig ongeval met een CV90-infanterievoertuig in maart vorig jaar. Een 28-jarige militair overleed aan zijn verwondingen en een 24-jarige raakte gewond. Dat gebeurde tijdens een oefening op het Duitse militaire oefenterrein Hohenfels. Defensie neemt de aanbevelingen van het onderzoek volledig over. Dat meldt staatssecretaris Gijs Tuinman de Kamer vandaag.

Teruggerold van heuvel

Tijdens een complexe en dynamische oefening rolde het voertuig achteruit nadat het bij het oprijden van een heuvel op een kei stuitte en stil viel. De CV90 rolde in een andere richting terug en kwam daardoor op het pad van de uitgestegen infanteristen van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte.

Samenloop

Uit het onderzoek komt naar voren dat een ongelukkige samenloop van verschillende factoren leidde tot het ongeval, zoals de hellingsgraad van de heuvel en mogelijk vermogensverlies door een (deels) verstopt brandstoffilter. Daarnaast verloren de rubberen ‘tracks’ van de CV90 hun grip op een stuk rotsachtige ondergrond.

Aan de slag met tussentijdse resultaten

Om de veiligheid in het optreden met de CV90 zo snel mogelijk te verbeteren, deelde de IVD tussentijds al onderzoeksresultaten. Hierop heeft Defensie meteen geacteerd. Zo worden onder meer het brandstof- en waterafscheidingsfilter in de CV90 sneller vervangen, om vermogensverlies te voorkomen. Ook paste het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden en Bergen (OTCRij) de rijopleiding aan. De brigade heeft besloten om voertuigbestuurders daarna bij een buitenlandse oefening meer tijd en ruimte te geven om met de nieuwe omgeving bekend te raken en ervaring op te doen.

Risicovol werk zo veilig als mogelijk doen

De oefening in Hohenfels was onderdeel van het traject voor de gereedstelling van een Duitse pantserinfanteriebrigade. Voor de Nederlandse deelnemers stond deze oefening vooral ook in het teken van de aanstaande uitzending naar Litouwen. Defensie betreurt het zeer dat dit tragische ongeval heeft plaatsgevonden. Ze betuigde vorig jaar haar medeleven aan de geliefden, nabestaanden en collega’s van de slachtoffers. Tuinman herhaalt dat nogmaals. “Het ongeval heeft ons wederom herinnerd aan de risico’s die helaas onderdeel zijn van het werk van onze militairen.”

Lessen

Defensie wil volgens hem een organisatie zijn waarin risicovol werk zo veilig als mogelijk kan worden gedaan. “De lessen die we uit onderzoeken trekken dragen bij aan de inzetbaarheid en gereedheid van onze mensen en middelen. Tegelijkertijd bereiden we ons personeel voor op inzet onder onveilige en risicovolle omstandigheden”, besluit Tuinman.