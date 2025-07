Kabinet wil dat Oekraïners meer gaan betalen voor opvang

Oekraïners moeten een hogere eigen bijdrage gaan betalen voor de opvang. Die maatregel verkleint de ongelijkheid tussen (werkende) asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne. Het is een volgende stap in het normaliseren van de situatie van de ontheemden uit Oekraïne in Nederland. De afspraak uit het regeerprogramma moet op 1 oktober 2025 ingaan. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Bijdrage aan de exploitatiekosten van de opvang

Minister Keijzer voor Asiel en Migratie: “De verhoging van de eigen bijdrage wordt gebruikt voor een bijdrage aan de exploitatiekosten van de opvang, zoals gas, water, licht. Ook voor de begeleiding en ondersteuning op de opvanglocaties gaan Oekraïners meer betalen.”

Belangrijk dat werken blijft lonen

Het kabinet vindt het belangrijk dat werken blijft lonen. Daarom is in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne opgenomen dat mensen die werken altijd meer geld overhouden dan Oekraïners die leefgeld krijgen.

Bijdrage voor catering blijft gehandhaafd

Een volwassen ontheemde met voldoende inkomsten betaalt nu € 105 per maand; dit wordt € 244,22. In gezinnen met twee meerderjarige ontheemden kan dit bedrag maximaal twee keer per maand worden geïnd. De bestaande eigen bijdrage voor catering van € 252,18 per werkende ontheemde blijft gehandhaafd. In een locatie met catering kan de maximale eigen bijdrage voor een gezin met twee volwassenen daarmee oplopen tot € 992,80 per maand. Gemeenten behouden de mogelijkheid om maatwerk toe te passen bij onevenredige gevolgen voor een ontheemde of een gezinslid.

Verlengen Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De brief bevat daarnaast een nadere toelichting op de verlenging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) tot en met 4 maart 2027. Met deze verlenging blijft de opvang van Oekraïense ontheemden voorlopig plaatsvinden onder het huidige juridische kader. Tegelijkertijd werkt het kabinet aan een lange termijn aanpak, waaronder een terugkeerprogramma zodra terugkeer naar Oekraïne mogelijk wordt. Ook wordt een nationaal alternatief voorbereid voor het moment dat de Europese regeling afloopt.