Agent herkent dief van foto

Een agent heeft in Tilburg zaterdagmiddag een man herkent die in maart een diefstal heeft gepleegd. Hij zag hem fietsen en herkent hem van een foto die hij had gezien.

Op 18 maart 2023 werd een vrouw op de Westermarkt slachtoffer van de diefstal van een boodschappentas met daarin een bankpas. Korte tijd daarna werd er met die pas in een winkel contactloos betaald. De vrouw deed aangifte en de recherche startte een onderzoek. Van de betaling in de winkel waren camerabeelden van de verdachte gemaakt. Deze beelden werden verspreid onder agenten met de vraag of iemand de man herkende.

Herkent

Op zaterdag 9 april 2023 om 12.40 surveilleerde een motoragent op de Lage Witsiebaan. Hij zag daar een man fietsen. Ergens in zijn geheugen ging een lampje branden en hij sprak de man aan. toen realiseerde hij zich dat hij de man herkende van de foto’s die hij had gezien van de verdachte van de eerdere diefstal. Voor de zekerheid vroeg hij een collega om even te komen en voordat de agent iets zei gaf die collega aan dat dit de man is van de diefstal. Na overleg met de officier van justitie mochtde verdachte, een 39-jarige inwoner van Tilburg, buiten heterdaad aangehouden worden.