Man doodgeschoten in woonwijk in Houten

In Houten is in de nacht van woensdag op donderdag een man doodgeschoten. Dit meldt de politie donderdag.

Parkeerplaats

Het schietincident gebeurde even voor 05.30 uur op een parkeerplaats aan de Stelhout midden in een woonwijk. Hulpdiensten spoedden zich ter plaatse maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Hij overleed ter plaatse.

Onderzoek

De Forensische Opsporing heeft een politietent over het slachtoffer geplaatst en is begonnen met het veilig stellen van sporen. De politie is op zoek naar de dader en is een onderzoek gestart en praat met getuigen die rond 05.30 uur wakker schrokken van vijf harde knallen. Daarnaast roept de politie nog meer mensen op die iets hebben gezien of hebben gehoord.

Afzetting en politiehelikopter

Ook is er een politiehelikopter ingezet in het politieonderzoek. Rond de parkeerplaats heeft de politie een afzetting gemaakt met schermen.

Update 10.30 uur: TGO start onderzoek

De recherche is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart en kan de hulp van getuigen goed gebruiken. Het is onbekend waarom de man werd neergeschoten en door wie. Er is geen signalement of vluchtroute bekend van de dader of daders.