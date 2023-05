Schuurbrand slaat over op rijtjeswoning in Assen

Aan de Dingspelstraat in Assen brak dinsdagmiddag rond 13.00 uur een grote brand uit. Dikke rookwolken stegen op vanaf de woning.

Opgeschaald

Al snel werd opgeschaald naar middelbrand waar naast brandweer Assen ook Rolde werd opgeroepen. Het betrof in eerste instantie een brand in schuurtje achter een woning maar de brand sloeg al snel over naar de woning, waarna werd opgeschaald naar grote brand waarop brandweer Smilde, Vries, Beilen, Norg en Hoogeveen ook werden opgeroepen. Oorzaak van de brand nog niet bekend.