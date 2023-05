Auto rijdt tegen gevel woning in Eelde

Scheuren

Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk. Hulpdiensten waren aanwezig voor de hulpverlening. De buiten- en binnenmuren van de betreffende woning vertoonde scheuren. Of de woning tijdelijk onbewoonbaar is, moet onderzoek uitwijzen. Het ambulance personeel is in de woning aanwezig waar de bestuurder na het ongeval is opgevangen.