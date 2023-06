Aanrijding met letsel tussen politievoertuig en motorrijder

Het slachtoffer is een 44-jarige man uit Den Haag en is vervoerd naar het ziekenhuis. Het politievoertuig reed op de Laakkade uit de richting van Karel de Geersstraat. De motorrijder reed op de Oudemansstraat, vanuit de richting van Isingstraat. Op de kruising raakten het politievoertuig en de motorrijder met elkaar in botsing.