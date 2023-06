Niet eerder zoveel goederen over het spoor als in 2022

In 2022 zijn er 44,5 miljoen ton goederen vervoerd over het spoor. Dat is 4,3 procent meer dan een jaar eerder, en tegelijk het hoogste vervoerde gewicht ooit gemeten door het CBS. De groei kwam vooral door de toename van vervoerde kolen en goederen in containers. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Meer goederen in containers vervoerd

Bijna 44 procent van het totale per trein vervoerde gewicht aan goederen wordt in containers vervoerd. Ten opzichte van 2021 nam de hoeveelheid goederen in containers in 2022 toe met 4,7 procent tot 19,6 miljoen.

Het aantal vervoerde containers steeg met 3,7 procent. Naar en vanuit Nederland gaan veel goederen in containers van en naar Duitsland en Italië. De aan- en afvoer van goederen in containers van en naar deze landen groeiden in 2022 met respectievelijk 12,0 en 5,6 procent.

Meer kolen en minder metaalertsen vervoerd

Na goederen in containers worden kolen en metaalertsen het meest vervoerd over het Nederlandse spoor. Het vervoer van kolen steeg in 2022 met 28,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Andere belangrijke goederensoorten werden minder over het spoor vervoerd dan een jaar eerder. Het transport van metaalertsen daalde met 10,6 procent en de hoeveelheid vervoerde metalen, waaronder staal, nam met 16,1 procent af. Het vervoer van chemische producten daalde licht met 1,5 procent.