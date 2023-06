Man speelt fluitend kat en muis spel met politie

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben enkele politieagenten hun handen vol gehad om een verdachte van mogelijke poging tot brandstichting te achterhalen. 'De man was bij het gemeentehuis gezien met een aansteker en een fles vloeistof in zijn handen', zo meldt de politie zaterdag.