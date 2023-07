Het is uitgezocht: Nederlands minst aantrekkelijke taal ter wereld

Nederlands is de minst aantrekkelijke taal ter wereld. Dit komt naar voren uit onderzoek van Preply. Van Italiaans gaat ons hart (letterlijk) het snelst kloppen. Het platform voor online taalcursussen onderzocht namelijk met hartslagmeters welke taal de hartslag laat stijgen.

Bij deelnemers van verschillende taalcursussen werd bekeken in hoeverre de hartslag omhoog ging, terwijl openingszinnen in verschillende talen werden afgespeeld. Hoe hoger het stijgingspercentage, hoe ‘aantrekkelijker’ de taal. Nederlands staat hierbij met een stijging van slechts 12% helemaal onderaan. Bovenaan staat Italiaans, met een stijging van 23% per minuut.

Minst aantrekkelijke talen

Alhoewel de Duitse taal door veel Nederlanders als lelijk wordt beschouwd, komt onze taal toch naar voren als de taal die harten het minst snel doet kloppen. Duits en Japans scoorden net iets beter dan het Nederlands, met een stijging van 15%.

Wild van Zuid-Europese talen

Waar men dus geen fan is van onze taal en die van onze Oosterburen, spreken de Zuid-Europese talen juist wél aan. Bij het horen van de Italiaanse klanken klopt ons hart 23% sneller per minuut. Portugees volgt met 20% op de tweede plek. De top-drie wordt compleet gemaakt door het Grieks en Frans, met beiden een stijging van 18%.

Als muziek in de oren

Volgens Aleksandra Stevanovic, taalkundige en vertaler met een bachelor in Zweedse taal en Scandinavische literatuur, is hier een verklaring voor. "Talen die als makkelijk zingbaar worden beschouwd, zoals het Italiaans, volgen het patroon van één-klinker-één-consonant: elke lettergreep eindigt op een klinker. Deze talen klinken voor menselijke oren muzikaal, wat als 'aantrekkelijker' kan worden ervaren. Talen met veel medeklinkers opeengestapeld in zogenaamde medeklinker groepen worden daarentegen als niet-muzikaal ervaren. Dit soort talen - waaronder Slavische talen en Nederlands - worden daarom vaak als minder 'aantrekkelijk' ervaren.”