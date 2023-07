Scooterrijder gewond bij ernstig ongeval in Beilen

Rond 19.00 uur donderdagavond is door nog onbekende oorzaak een scooterrijder tegen een boom gereden op het fietspad wat parallel loopt aan de Domoweg in Beilen.

Traumahelikopter

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT) met de traumahelikopter. Na de botsing vloog de scooter in brand. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Of er andere weggebruikers bij het ongeval betrokken waren is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart.