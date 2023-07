Nacht van Winschoten afgelast

Afgelopen tijd zijn er meerdere incidenten in Winschoten geweest. Daardoor is er ongerustheid over de openbare orde en veiligheid. Na het ophalen van informatie bij politie en openbaar ministerie heeft de gemeente besloten dat de Nacht van Winschoten niet door kan gaan. Dit betekent dat er op vrijdag en zaterdag geen livemuziek of andere activiteiten op het Marktplein zijn. De horeca is tot maximaal 02.00 uur geopend. De kermis stopt beide dagen om 20.00 uur en de warenmarkt stopt vrijdag zoals gepland om 20.00 uur.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “De incidenten van afgelopen tijd zijn heftig. Daarom heb ik mij veelvuldig bij laten praten door politie en OM die dat uitgebreid en heel zorgvuldig onderzoeken. Op basis van die informatie heb ik besloten om de Nacht niet door te laten gaan. Door het annuleren van de livemuziek en vroegtijdige sluiting is er meer overzicht en is de situatie beter beheersbaar. Ontzettend zuur voor de organisatie. Zij hebben zich ingezet om dit jaar weer een grootse Nacht neer te zetten. Wat mij betreft komt dat feestje er volgend jaar zeker, maar voor nu: veiligheid voorop.”

Stevige maatregelen

Daarnaast zijn er ook stevige maatregelen. Op en rond het Marktplein wordt zowel vrijdagnacht als zaterdagnacht cameratoezicht ingezet. Ook heeft de politie toestemming gekregen om binnen het aangewezen veiligheidsrisicogebied iedereen te mogen fouilleren.

Het café waar sprake is van beschieting, is voor de komende maand gesloten. Dat maakt dat er rust rondom die plek ontstaat en is bedoeld om herhaling te voorkomen. We blijven ook onderzoeken en maatregelen treffen indien nodig.

Over de incidenten

“Inwoners horen en zien veel over deze incidenten. De berichten komen in appgroepen en op andere sociale media in hoog tempo voorbij. Maar let wel op, niet alles klopt en gaat door het veelvuldig delen ook een eigen leven leiden,” zegt burgemeester Sikkema. Zij vervolgt: “Tot slot wil ik ook mijn waardering uitspreken voor politie en openbaar ministerie. Hoewel het misschien minder zichtbaar is voor inwoners, zij geven prioriteit aan het onderzoek en er is een robuust rechercheteam bezig.”