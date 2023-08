Brand op zolder boerderij in Drentse Gasteren

Op zolder van een boerderij aan het Oosteinde in Gasteren is vrijdagochtend rond 08.00 uur brand ontstaan.

Meerdere brandweerkopsen

De gealarmeerde brandweerlieden uit Annen, Gieten en Assen hadden het vuur snel onder controle. Volgens omstanders was het vuur uitgebroken op de zolderruimte boven een badkamer.

Rook tussen de dakpannen

In eerste instantie was er rook waar te nemen die tussen de dakpannen vandaan kwam. Er is niemand gewond geraakt. Het Oosteinde was gedurende de inzet van de brandweer en ambulance afgezet voor het verkeer.