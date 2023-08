Loods in brand op vakantiepark Land van Bartje in Drentse Ees

Op vakantiepark Land van Bartje in Ees heeft maandagavond laat een loods in brand gestaan. Vanuit het gebouw, dat zou dienen als fietsenopslag, ontwikkelden zich flinke rookpluimen.

Brandweerkorpsen

Brandweerploegen uit Borger, Tweede Exloërmond en Schoonoord werden ingeschakeld om het vuur te blussen. Even na 22.30 uur hadden zij de brand onder controle en begon het nablussen, zo meldt een getuige.

Transformatorhuisje

De brand was even kort uitslaand aan de achterkant van de loods. Ook daar werd volop ingezet door de brandweer wat achter de loods stond een transformatorhuisje dat speciaal dient voor het opladen van de accu`s van de fat-bikes en fietsen.

Of de brand is ontstaan door een oplader moet onderzocht worden.

Vakantiehuisje ontruimt

Voor zover bekend waren er geen mensen binnen toen de brand ontstond. Wel moesten enkele vakantiehuisjes worden ontruimd vanwege de rook ontwikkeling.

Overige vakantiegangers die op het park verblijven trokken naar het gebouw om beter zicht te krijgen op de brandhaard. De nieuwsgierigen keken op gepaste afstand toe hoe de brandweer het vuur bestreed. Over het ontstaan van de brand is niks bekend. Naast fietsen, zowel elektrisch als zonder trapondersteuning, zouden er skelters en scooters in de loods zijn gestald.