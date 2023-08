Rijksrecherche onderzoekt neerschieten verdachte in Den Haag

Bij een incident in de Pijnacker Hordijkstraat in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag een verdachte door de politie in zijn been geschoten. 'De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar het vuurwapengebruik door de agent', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Dreigende situatie

Rond 02.45 uur gingen agenten af op een melding van een dreigende situatie in huiselijke kring. De bewoner is met een steekwapen aan de deur gekomen. De man is door de politie twee keer getaserd en daarna met een vuurwapen in zijn been geschoten. Daarna is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De verdachte is buiten levensgevaar.

Rijksrecherche

Wanneer een verdachte door de politie wordt neergeschoten, volgt altijd onderzoek door de Rijksrecherche. Dat is een onafhankelijke instantie die onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van agenten onderzoekt. 'De politie heeft het geweldsmonopolie, wat betekent dat ze in het kader van hun werk soms geweld mogen toepassen. Daarbij hoort wel dat áls ze dit doen, er gekeken wordt of dit rechtmatig is geweest', aldus het OM.