Aardbeving van 1.7 en 1.6 bij Drentse Winde

In het Drentse Winde heeft zich woensdagmiddag een aardbeving voorgedaan met een kracht van 1.7 op de Schaal van Richter. Dinsdagavond vond er in Winde ook al een aardbeving plaats met een kracht van 1.6 op de schaal van Richter. Dit meldt het KNMI.

Epicentrum

Het epicentrum van de bevingen bevond zich rond het Drentse plaatsje Winde op ongeveer 15 kilometer ten noorden van Assen.

Gaswinning

Uit de meetgegevens van het KNMI blijkt dat de bevingen zich op een diepte van 3 kilometer voordeden. Het betreft hier dus bevingen ten gevolge van de gaswinning in het gebied rond Winde. Het is op dit moment niet duidelijk of en zoja welke schade de bevingen hebben aangericht.