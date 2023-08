Auto geraakt van de weg in de berm en botst tegen boom bij Westerbork

Van de weg geraakt

De auto is hier door nog onbekende oorzaak tegen een boom gereden nadat hij eerst van de weg was geraakt gezien het lange spoor in de berm.

Ambulance

In de auto zat alleen de bestuurster die eerst is opgevangen door de politie en even later werd zij overgedragen aan het ambulancepersoneel. Na onderzoek in de ambulance is de bestuurster overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer.