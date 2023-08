VEH: zonder ingrijpen forse stijging energierekening

"Zonder nieuwe overheidsmaatregelen wordt de energierekening voor mensen die het financieel moeilijk hebben al snel onbetaalbaar. Daarbij horen ook huiseigenaren met een klein inkomen die geen geld hebben om hun woning energiezuiniger te maken," zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

Het demissionair kabinet werkt deze dagen aan de begroting voor volgend jaar. Kremer: "Wat ons betreft moet de energiebelasting voor huishoudens omlaag. Daar heeft iedereen mee te maken. Daarnaast kan het kabinet bijvoorbeeld het Tijdelijk Noodfonds Energie weer terugbrengen."

Energielasten door het dak

De energierekening gaat in 2024 flink omhoog door een optelsom van factoren. Allereerst eindigen per 1 januari verschillende compensatiemaatregelen voor de hoge energieprijzen, zoals het prijsplafond en de gemeentelijke energietoeslag. Eerder al stopte het Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens met een hoge energierekening en laag inkomen. Daarnaast stijgt de energiebelasting volgend jaar met 218 procent ten opzichte van 2022. Dit jaar steeg de energiebelasting nog sterker, maar die werd grotendeels gecompenseerd door het energieprijsplafond. Tot slot gaan huishoudens volgend jaar gemiddeld 600 euro betalen aan vaste netbeheerkosten, dat is 40 euro meer dan dit jaar. Sinds 2020 gingen deze kosten al met 42 procent omhoog.

Noodplan

Vereniging Eigen Huis roept het demissionair kabinet op om een noodplan op te stellen als de energieprijzen weer extreem gaan stijgen. Ongeveer 65 procent van de huishoudens heeft een variabel of dynamisch energiecontract, blijkt uit de laatste Monitor Consumentenmarkt Energie van de ACM. Een deel van deze groep is financieel kwetsbaar bij dergelijke prijsstijgingen. Ook kunnen consumenten zich beschermen tegen eventueel stijgende energieprijzen door over te stappen naar een vast contract en hun huis te verduurzamen.