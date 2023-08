Marihuana verstopt in keukenkastjes

Een bijzondere vondst woendag in de haven van Rotterdam. De douane scande tijdens een reguliere controle een container waar keukenkastjes in vervoerd werden. De kastjes kwamen inderdaad overeen met de vrachtbrief, maar daar stond de ruim 1000 kilo marihuana niet op.

Niet alleen fruitcontainers gaan door de scanner. Ook containers met andere ladingen worden geselecteerd en dat levert dus ook drugsvondsten op. De scanmedewerkers van de douane zijn getraind om direct afwijkingen in de lading te zien ook al is het nog zo goed verstopt.

Toen de uit Canada afkomstige container geopend werd, bleek het vermoeden dat er een luchtje aan de lading zat inderdaad te kloppen. In totaal werden er 2317 pakketten uit de container gehaald en gewogen waarbij de wijzer van de weegschaal op 1042 kilo bleef steken. De keukenkastjes waren overigens bestemd voor een bedrijf in Duitsland. De straatwaarde van de partij is ruim 5 miljoen euro.