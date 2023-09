Man zwaargewond in pand aangetroffen in Grootebroek

Afgelopen donderdag werd rond 11.00 uur de politie geïnformeerd over een zwaargewonde man in een pand op de Zesstedenweg in Grootebroek.

Toen de zwaargewonde man werd aangetroffen vluchtte een op dit moment nog onbekende man dezelfde ruimte uit. De politie is naarstig naar deze man op zoek. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen

De politie onderzoekt hoe het slachtoffer aan zijn verwondingen is gekomen. Daarnaast wordt onderzocht wie de persoon is die wegvluchtte en het zwaargewonde slachtoffer achterliet. De man vluchtte in oostelijke richting het pand uit in de richting van de Dirk Essenlaan. De politie zoekt getuigen die hem hebben gezien of die daar camerabeelden van hebben, bijvoorbeeld via een deurbel of dashboard camera.