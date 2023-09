OM eist 10 jaar cel tegen ondergrondse drugsbankier

Het OM heeft vrijdag bij de rechtbank Oost-Brabant een gevangenisstraf geëist van 10 jaar voor witwassen, cocaïne- en xtc-handel en valsheid in geschrift tegen een 42-jarige man uit Zaandam. De officier van justitie van het Landelijk Parket schetste de rechtbank het profiel van de verdachte: een in Colombia geboren man, die even eenvoudig als onopvallend met zijn partner van een uitkering leeft in een flat in Zaandam.

Bij een doorzoeking van deze woning in 2020 werd een heel andere kant van de verdachte zichtbaar. Boven een systeemplafond in de badkamer vonden rechercheurs een notitieboekje met toegangscodes voor crypto wallets. Het verdere onderzoek bracht aan het licht dat de man vermoedelijk een ondergrondse bankier is, in dienst van de internationale drugshandel. Hij voerde in een paar jaar wereldwijd crypto transacties uit voor een bedrag van ruim 11 miljoen Amerikaanse dollar.

De doorzoeking van de flat in Zaandam kwam destijds voort uit een onderzoek naar een criminele geldoverdracht van bijna 100.000 euro. Daarbij zijn vier verdachten, onder wie de bankier uit Zaandam, aangehouden. Voor deze overdracht is de bankier inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden. De strafzaak loopt nog in cassatie.

De man was al eerder tot forse gevangenisstraffen veroordeeld. Ook na de strafoplegging vanwege de geldoverdracht ging hij door met zijn ondergrondse bankierswerk. Tegen een commissie van 4 tot 6 procent verzorgde hij crypto transacties in diverse landen en steden. Hij voerde daarnaast ook transacties uit in gewone valuta. Geld dat hij in Nederland ontving liet hij elders, vaak in Colombia, weer uitbetalen.

Cocaïne en XTC

Uit chat-gesprekken op in beslag genomen telefoons is ook de verdenking gerezen dat de man direct betroken is geweest bij de voorbereiding van transporten cocaïne en de uitvoer van xtc. Chats over vermoedelijk een cocaïnelijn vanuit Zuid-Amerika naar Rotterdam of Antwerpen stopten abrupt na de tweede aanhouding van de verdachte in 2022. Andere chats zijn volgens de officier van justitie voldoende bewijs voor drie zendingen van duizenden, roze gekleurde xtc-pillen naar Colombia.

De man staat ook terecht vanwege het vervalsen van documenten, zoals een werkgeversverklaring, salarisspecificaties en bankafschriften. Het OM gaat er vanuit dat hij deze documenten heeft gebruikt met de bedoeling een prijzige woning in Zaandam te huren, wat ook is gelukt.

Sleutelrol

In een toelichting op de strafeis zei de officier van justitie dat ondergrondse bankiers een sleutelrol hebben binnen de georganiseerde misdaad. “Een ondergrondse bankier zorgt er ook voor dat deze criminele betalingen buiten het zicht van de autoriteiten plaatsvinden. Dat is zijn belangrijke, cruciale rol.”

“Net zoals systeembanken onmisbaar zijn voor de legale economie”, zei de officier van justitie, “zijn ondergrondse criminele bankiers, zoals de verdachte, dat voor de illegale economie. En dat is een gevaarlijke illegale economie: een economie van corruptie, bedreigingen en liquidaties waarin crimineel geld het uiteindelijk kan winnen van de rechtstaat, zoals recent in Ecuador.” De officier van justitie vroeg de rechtbank de strafzaak met die ogen en door die bril te bekijken.

De rechtbank doet op 15 september uitspraak.