Rode Kruis opent giro 6868 voor slachtoffers aardbeving Marokko

Op giro 6868 kan direct geld worden overgemaakt voor de hulpverlening van de Marokkaanse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet. Zij helpen met eerste hulp, maar ook met vervoer van gewonden naar ziekenhuizen en psychosociale ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Dat doen hulpverleners onder andere in de stad Marrakesh en in de provincie Taroudant, ten zuiden van de stad.

Omvang ramp

De aardbeving gebeurde om 11 uur 's avonds lokale tijd, ten zuiden van Marrakesh. Het is op dit moment nog lastig in te schatten hoe groot de omvang van de ramp daadwerkelijk is. We horen van hulpverleners ter plaatse dat verschillende dorpen in het getroffen gebied niet goed toegankelijk zijn. Deze dorpen liggen in de bergen en zijn mede door de aardbeving nog lastig te bereiken.

In de komende dagen zal steeds meer duidelijk worden. Het Rode Kruis richt zich nu op de directe hulpverlening om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de hulp krijgen die zij nodig hebben en probeert zo snel mogelijk te helpen.

Doneren

Doneren kan ook via de website van het Rode Kruis of via IBAN-nummer NL83INGB0000006868.