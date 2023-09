Meerdere knallen na explosie in woning

Op zondagavond 10 september zijn er meerdere knallen na een explosie in een woning aan de Amazonenstraat geweest. Ten tijde van de explosie was de bewoner niet aanwezig. Ter plaatse is een bovenbuur door personeel van de ambulance vanwege rookinhalatie onderzocht.

Rond 22.00 uur horen buurtbewoners in de omgeving van de wijk Buitenveldert meerdere knallen. Verschillende hulpdiensten waaronder politie-eenheden gaan ter plaatse en treffen in de straat een oploop aan buurtbewoners. Eenmaal bij de woning is de schade duidelijk zichtbaar: ramen, kozijnen en de voordeur zijn vernield. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat kort voor de explosie een persoon van de woning zou zijn weggerend in de richting van de Agamemnonstraat. Aldaar zou een vluchtvoertuig met daarop een bestuurder op de verdachte hebben gewacht waarna de verdachte en de bestuurder zouden zijn weggereden in de richting van de Achillestraat.