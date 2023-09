10 procent van Nederlands fietsnetwerk loopt door de natuur

In 2022 liep 10 procent van het Nederlandse fietsnetwerk (15 duizend kilometer aan fietspaden en -wegen) door de natuur. Het grootste deel van het fietsnetwerk (28 procent) loopt door bebouwd gebied met weinig of geen groen. Dat meldt het CBS op basis van gegevens van de Fietsersbond in de publicatie Nederland in cijfers 2023.

In 2022 had Nederland in totaal 153 duizend kilometer aan paden en wegen waar fietsers welkom zijn. Dat zijn 3,8 rondjes om de aarde. Het fietsnetwerk van Nederland bestaat voor zo’n 60 procent uit wegen waar zowel fietsers als automobilisten welkom zijn.

Weinig hinder op fietspaden

Volgens de Fietsersbond was in 2022 het grootste deel van alle fietspaden en -wegen van goede kwaliteit. Ook is er voor fietsers (zeer) weinig hinder op de weg. De meeste paden en wegen bestaan uit asfalt/beton (58 procent) of klinkers (25 procent). Bijna 70 procent van de fietspaden wordt verlicht en op 40 procent wordt gestrooid bij gladheid.