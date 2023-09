Restant wedstrijd Ajax - Feyenoord zonder publiek gespeeld, 11 aanhoudingen

De politie heeft woensdag rondom het vervolg van Ajax – Feyenoord elf mensen bij de Johan Cruijff ArenA aangehouden. 'De meeste aanhoudingen zijn voorafgaand aan de wedstrijd gedaan vanwege het bezit van een bivakmuts. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA werd zonder publiek gespeeld', zo meldt de politie woensdag.

Klassieker gestaakt om gegooid vuurwerk

De Klassieker werd afgelopen zondag na 55 minuten definitief gestaakt, omdat tot tweemaal toe vanaf de tribune vuurwerk op het veld werd gegooid. Na de wedstrijd vonden grootschalige openbare ordeverstoringen plaats door supporters die na de gestaakte wedstrijd het stadion verlieten. Daarbij is fors geweld gebruikt tegen politieagenten, onder andere door het gooien van stenen en zwaar vuurwerk. Onder het politiepersoneel zijn daardoor gewonden gevallen. Een grootschalige inzet van de Mobiele Eenheid, inclusief het gebruik van traangas, was nodig om de openbare orde te herstellen.

Veiligheidsrisicogebied

De politie was woensdag zichtbaar aanwezig rondom het stadion waar de wedstrijd vanmiddag gespeeld werd. Het gebied rond de Johan Cruijff ArenA was door de driehoek als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Dat maakte dat de politie iedereen in het gebied preventief kon fouilleren en controleren op bezit van bijvoorbeeld vuurwerk of wapens. 'Ondanks het feit dat er geen publiek bij de wedstrijd aanwezig mocht zijn, verzamelden groepen supporters zich rond het stadion. Agenten konden elf van hen aanhouden; tien personen omdat zij bivakmutsen bij zich hadden en één persoon die nog gesignaleerd stond voor een ander feit', aldus de politie.

Stadionverbod

Alle aangehouden personen worden gehoord en met een geldboete of een dagvaarding heengezonden. Zij riskeren daarnaast een stadionverbod van minstens 6 maanden. Fans zijn na een derde stadionverbod nooit meer welkom in een stadion.