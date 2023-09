Tweetal aangehouden op parallelweg langs A2 tussen Best en Liempde

De hulpdiensten zijn donderdagmorgen enige tijd bezig geweest op de Bestseweg, parallel aan de snelweg A2, niet ver van de Monnikenweg tussen Best en Liempde. Boswachters troffen twee mannen aan in de berm en trachtten te controleren of alles wel goed met ze ging.