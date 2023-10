Gewonde bij ongeval De Punt

Bij een ongeval tussen een lijnbus en een personenwagen is woensdagmorgen een persoon bij De Punt gewond geraakt.

Omstreeks 09.35 uur kwam beide voertuigen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing op de toerit van de A28. De personenwagen kwam hierna in de sloot tot stilstand. De bestuurder is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.

De inzittenden van de bus bleven ongedeerd. Voor hen is vervangend vervoer geregeld.