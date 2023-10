Leidenaar (48) doodgestoken, politie houdt 50-jarige vrouw aan

Zaterdagochtend heeft er in het Zuid-Hollandse Rijnsburg een dodelijk steekincident plaats gevonden aan de Petronella van Saxenstraat. 'Het slachtoffer is een 48-jarige man uit Leiden. Direct na het steekincident is er een 50-jarige vrouw uit Rijnsburg aangehouden', zo meldt de politie zaterdag.